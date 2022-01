Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (112) Erneuter Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (21.-23.01.2022) brachen Unbekannte in eine Schule im Nürnberger Westen ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag (21.01.2022), 16:00 Uhr bis Sonntag (23.01.2022), 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Geschwister-Scholl-Realschule in der Muggenhofer Straße.

Die Täter schlugen eine Glastür ein und gelangten so in die Innenräume. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und entleerten einen Feuerlöscher.

Der Entwendungsschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zudem verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

An einer weiteren Schule wurde am Sonntag (23.01.2022), um 01:07 Uhr ein Alarm ausgelöst, der über eine Sicherheitsfirma einging. Polizeikräfte durchsuchten daraufhin die Dr.-Theo-Schöller-Schule in der Schnieglinger Straße, machten jedoch, neben eines eingeschlagenen Fenstersegments, keine weiteren Feststellungen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren an den beiden Schulgebäuden. Die Ermittler prüfen zudem einen Zusammenhang zu weiteren Schuleinbrüchen im Nürnberger Raum.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

