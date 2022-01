Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (111) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Ipsheim

Bad Windsheim (ots)

Am vergangenen Wochenende (21./22.01.2022) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Ipsheim (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch / Bad Windsheim) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitag (21.01.2022), 18:30 Uhr bis Samstag (22.01.2022), 18:15 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kleibäckerstraße einzubrechen.

Die Mitteilerin stellte sowohl an der Haustür als auch an der Terrassentür frische Hebelspuren fest. Ein Eindringen in das Haus gelang den Tätern offenbar nicht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges (Fahrzeuge, Personen etc.) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

