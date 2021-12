Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schulwegunfall

Appell an alle Eltern

Wesel (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen ein elfjähriger Junge aus Wesel.

Ein 63-jähriger Weseler befuhr gegen 07.35 Uhr mit einem LKW den Holzweg aus Fahrtrichtung Grünstraße. An der Einmündung Holzweg / Dorotheenweg beabsichtigte er, nach links in den Dorotheenweg abzubiegen. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung gehenden elfjährigen Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Junge befand sich auf dem Weg zur Schule. Er erlitt eine leichte Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Da der Junge dunkel gekleidet war, appelliert die Polizei an alle Eltern, ihre Kinder mit leuchtender Kleidung auszustatten. So werden sie besser in der Dunkelheit von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell