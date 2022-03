Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitagabend, den 11.03.2022, kam es gegen 20:00 Uhr in Ludwigshafen-Friesenheim an der Kreuzung Sternstraße / Von-Stephan-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurden neben zwei Fahrzeugen auch mehrere Straßenpoller auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell