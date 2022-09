Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu Bränden in Ammerbuch-Poltringen gesucht

Reutlingen (ots)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen zu den Bränden am 2. September 2022 und am 11. August 2022

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 03.09.2022/11.05 Uhr und 12.08.2022/12.12 Uhr

Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht dringend nach Zeugen zu einem Brand, bei dem am Freitagabend im Pfalzgrafenring in Poltringen ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden ist.

Wie bereits berichtet war ein Opel Meriva gegen 22 Uhr in Brand geraten. Durch die Flammen wurden neben dem Pkw auch das Carport, unter dem das Fahrzeug stand, sowie zwei E-Bikes zerstört. Zudem wurden zwei angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Zwischenzeitlich gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats Tübingen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt.

Ob das Feuer im Zusammenhang mit dem Brand eines Holzschuppens am Abend des 11. August 2022 in der Straße Banngarten steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler haben nun folgende Fragen:

-Wer hat am vergangenen Freitag oder den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Wohngebiet des Pfalzgrafenring gemacht, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten?

-Wer hat am Freitagabend eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Pfalzgrafenring beobachtet?

-Wer kann sonstige Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben?

-Wer hat zum Brand am 11. August 2022 Beobachtungen gemacht, die noch nicht an die Polizei herangetragen wurden?

Hinweise werden unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell