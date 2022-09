Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Thujahecke in Brand geraten; Dieseldiebstahl; Mit Pfefferspray gesprüht; Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Radfahrer verletzt

Am Montagmittag ist im Dietweg ein Radfahrer gegen einen Pkw geprallt und dabei leicht verletzt worden. Gegen zwölf Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW auf dem Dietweg. Auf Höhe einer Kreuzung bei einem Spielplatz übersah er den 64-jährigen Rennradfahrer, der von rechts auf den Dietweg einfahren wollte. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, prallte gegen die Seite des Pkw und stürzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. (sr)

Aichtal (ES): Dieseldiebe unterwegs

Dieseldiebe haben im Laufe des Wochenendes ihr Unwesen in der Max-Eyth-Straße im Industriegebiet von Aich getrieben. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, zwölf Uhr, die Tankdeckel zweier dort abgestellten Lastwagen auf und schlauchten im Anschluss zirka 500 Liter Kraftstoff ab. Der Wert des Diebesguts samt angerichtetem Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuffen (ES): Über Verkehrsinsel gefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Neuffen entstanden. Eine 21-Jährige befuhr kurz vor 19 Uhr mit einem 3er BMW den Kreisverkehr von Kohlberg herkommend und wollte in die Straße Oberer Graben in Richtung Beuren weiterfahren. Ersten Ermittlungen nach verwechselte die Fahranfängerin hierbei das Gas- mit dem Bremspedal und schanzte über eine Verkehrsinsel hinweg. Im Anschluss kollidierte sie noch mit dem Anhänger eines 28-Jährigen und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (ms)

Mössingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 75-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit einem Opel auf der Bahnhofstraße unterwegs und übersah eine 69 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße überquerte. Der Pkw streifte beim Vorbeifahren die Frau, die dadurch zu Boden stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Thujahecke in Brand geraten

Aufmerksame und hilfsbereite Nachbarn haben am späten Montagnachmittag einen Brand in der Straße Gelber Kreidebusen gelöscht. Ein Bewohner hatte kurz vor 17.30 Uhr mit einem Gasbrenner seine Hofeinfahrt vom Unkraut befreit. Dabei geriet eine etwa drei Meter hohe Thujahecke in Brand. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr, die mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, konnten Nachbarn die Flammen mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch erfolgreich bekämpfen. Außer der Hecke und einem kleineren Gebüsch kam es zu keinem weiteren Schaden. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Mit Pfefferspray gesprüht

Ein Streit zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses hat am Montagabend die Polizei und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Gegen 19:45 Uhr entwickelte sich zwischen zwei Bewohnern aus einem zunächst verbalen Disput eine handfeste Auseinandersetzung. Diese mündete darin, dass eine weitere Bewohnerin hinzukam und Pfefferspray versprühte. Alle drei Personen wurden leicht verletzt und wollten sich nach eigenen Angaben selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Auch die eingesetzten Polizeibeamten erlitten vorübergehende Augen- und Atemwegsreizungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen die am Streit beteiligten Bewohner wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (sr)

Schömberg (ZAK): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Zwei Pkw-Lenker sind nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht worden. Ein 66-Jähriger war gegen neun Uhr mit einem Honda von der Wellendinger Straße aus nach links in die Straße Kuhwasen abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota eines 24 Jahre alten Mannes. Die leichtverletzten Fahrer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

