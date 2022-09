Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt; Stark betrunkener mit Pkw unterwegs; Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Leicht verletzt wurde ein Quadlenker, der am Sonntagvormittag in Hundersingen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 55-Jährige war gegen zehn Uhr auf der Schloßrainstraße in Richtung Bichishausen unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er touchierte eine Hauswand sowie ein geparktes Fahrzeug und stürzte von seinem Quadbike. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Kawasaki dürfte sich auf circa 5.000 Euro, an der Hauswand und am geparkten Fahrzeug auf etwa 2.000 Euro belaufen. (ah)

Gomadingen (RT): Beim Überholen gestürzt

Auf der L 247 von Marbach in Richtung Münsingen hat sich am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Die 38-Jährige hatte während eines Überholvorganges die Kontrolle über ihre Maschine verloren und war ins Schleudern geraten. In der Folge rutschten Fahrerin und Motorrad über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Während das Motorrad dort in einen entgegenkommenden Skoda prallte, kam die Fahrerin am Straßenrand zum Liegen. Sie wurde mit Verletzungen von ungeklärtem Ausmaß zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand dürfte der Schaden an ihrer Suzuki ca. 500 Euro und an dem entgegenkommenden Skoda etwa 2.500 Euro Schaden betragen. (ah)

Hochdorf (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Motorradfahrer musste am Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein 55-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit einem VW Polo auf der L 1201 von Hochdorf herkommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Plochingen abbiegen. Hierbei musste er vor einer auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender, 57-jähriger Biker bemerkte dies zu spät und krachte mit seiner Honda ins Heck des stehenden Pkw. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. An seiner Maschine entstand ersten Erkenntnissen nach Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

Bissingen (ES): Jugendlicher Radfahrer verunglückt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter, jugendlicher Radfahrer in der Nacht zum Montag in eine Klinik geflogen werden. Der 17-Jährige war mit mehreren Freunden gegen 22 Uhr in der Vordere Straße in Richtung Nabern unterwegs. Während seine Freunde auf dem rechtsseitig verlaufenden Radweg unterwegs waren, befuhr der 17-Jährige mit seinem Mountainbike die Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Jugendliche nach links von der Fahrbahn ab und zog sich beim Sturz von seinem Rad so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste. Der Rettungsdienst war zusätzlich mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der 17-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Straße bis Mitternacht voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen ist der 35-jährige Fahrer eines Motorrollers am Sonntagmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann war mit seinem Roller gegen zwölf Uhr auf der Moltkestraße in Berkheim in Richtung Zell unterwegs. An der Kreuzung fuhr er über eine Stoppstelle und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links herannahenden BMW. Der Roller krachte in die Seite des Pkw und stürzte samt Fahrer zu Boden. Die 57-jährige BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (sr)

Tübingen (TÜ): Auf Roller aufgefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Pkw ist es am Sonntagabend in der Waldhäuser Straße gekommen. Gegen 18.30 Uhr musste eine 16-Jährige mit ihrem Roller an einer Ampel auf Höhe der Straße Horemer verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 74-jährige Fahrer eines Dacia erkannte dies zu spät und krachte ins Heck des Zweirades, welches anschließend zu Boden fiel. Die 16-Jährige, die vor dem Sturz noch vom Roller abspringen konnte, wurde leicht verletzt und nach erstmedizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. (sr)

Rottenburg (TÜ): Erheblich betrunkener Pkw-Lenker

Einen erheblich betrunkenen Pkw-Lenker hat die Polizei am späten Sonntagabend auf der B 28 aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife des Polizeireviers Rottenburg hielt kurz nach 23.30 Uhr einen Opel Zafira auf der Bundesstraße in Richtung Autobahn an. Bei der Kontrolle des 40 Jahre alten Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über vier Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten sie dem Fahrer nicht abnehmen, da ihm dieser bereits im Januar dieses Jahres gerichtlich entzogen worden war. Gegen den 40-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Tübingen erlitten. Eine 63-Jährige befuhr mit einem Nissan gegen 14 Uhr die Hegelstraße in Richtung Schlossbergtunnel. Um ein Fahrzeug zu überholen, wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Auf der linken Fahrspur fuhr ihr der 53 Jahre alte Biker mit seiner Harley-Davidson ins Heck. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Mann und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Reh ausgewichen und Kontrolle verloren

Am Sonntagabend, gegen 23.40 Uhr, war eine 22-Jährige auf der K 7131 von Leidringen nach Dormettingen mit ihrem PKW unterwegs, als sie nach eigenen Angaben wegen eines querenden Rehs stark abbremsen musste. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihren 1er BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie in den Straßengraben prallte. Der BMW schleuderte etwa 100 Meter den Graben entlang, bevor er zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Fahrerin in ein Klinikum. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Da durch den Unfall die K 7131 und der angrenzende Radweg verschmutzt wurden, musste die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine anrücken, um die Fahrbahnen zu säubern. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell