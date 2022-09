Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit verletzter Radlerin; Baucontainer aufgebrochen; PKW gestohlen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt missachtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/5010 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmorgen eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 59 Jahre alter Fahrer einer Kehrmaschine kurz vor neun Uhr vom Zubringer von der L 1200 herkommend nach links auf die Jakobstraße abbiegen. Hierbei stoppte er zunächst. Beim Anfahren kam es zur Kollision mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 48-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der Einsatz des Rettungsdienstes war zunächst nicht erforderlich. Eine namentlich bislang unbekannte Zeugin kümmerte sich um die Verunglückte. Die Frau beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Denkendorf (ES): Werkzeug aus Baucontainer entwendet (Zeugenaufruf)

Werkzeug im Wert von etwa 25.000 Euro ist im Laufe des Wochenendes von einer Großbaustelle bei Denkendorf entwendet worden. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, in das Baustellengelände zwischen der L 1204 und der Autobahn A 8 ein. Im Anschluss brachen sie fünf Baucontainer auf und nahmen zahlreiche hochwertige Werkzeuge mit. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07158/95160 erbeten. (ms)

Albstadt (ZAK): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Berliner Straße in Ebingen ist am Wochenende ein weißer Ford Focus gestohlen worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Pkw in der Zeit zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, von Unbekannten entwendet. An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen BL-ME 2011 angebracht. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07432/955-0. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell