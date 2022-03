Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verschollen auf der Mandelmeile

Edenkoben (ots)

Am Samstag, 12.03.2022 meldete ein 58-jähriger Baden-Württemberger gegen 21:00 Uhr seine 51-jährige Ehefrau bei der Polizei Edenkoben als vermisst. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar tagsüber die Mandelmeile in Edenkoben besucht und sich gegen 18:30 Uhr dort aus den Augen verloren hatte. Da die Frau weder im Bereich der Mandelmeile aufgefunden werden konnte noch über ihr Handy erreichbar war, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Durch Kontakt zu den Familienmitgliedern in Baden-Württemberg konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass das Ehepaar geplant hatte, in einem Hotel in Edenkoben zu übernachten. Bei der Absuche in den ortsansässigen Hotels wurde die Frau in einem der Hotels wohlbehalten angetroffen, so dass das Ehepaar gegen 23:00 Uhr wieder zusammengeführt werden konnte.

