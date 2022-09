Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unter Bewährung stehender Dealer nach erneuter Straftat festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES): Ein einschlägig vorbestrafter und wegen eines Verbrechens der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige unter Bewährung stehender, 34 Jahre alter Verdächtiger ist am Montagmorgen in Esslingen festgenommen worden.

Der Festnahme waren anderweitige Ermittlungen im Drogenmilieu vorausgegangen, bei denen sich ein dringender Tatverdacht gegen den 34-Jährigen ergeben hatte. Ihm wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen mehrmals Marihuana an Jugendliche verkauft zu haben.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft erwirkten richterlichen Beschluss durchsuchte eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am 29. August 2022 das Zimmer des Beschuldigten in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft, wo etwa 1.500 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden werden konnte. Eine im Außenbereich des Gebäudes aufgefundene und beschlagnahmte Tüte mit etwa 25 Gramm Marihuana ist nach Erkenntnissen der Ermittler ebenfalls dem Beschuldigten zuzuordnen.

Der Tatverdächtige, der erst im Mai wegen gleichartiger Delikte zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, war zunächst unbekannten Aufenthalts, bis ihn Fahndungskräfte am Montagmorgen (05.09.2022) in der Unterkunft festnehmen konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 34-jährige Gambier noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell