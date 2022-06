Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) "Elterntaxi" verursacht Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots)

Nach dem Abliefern ihres Kindes geriet am Donnerstag, 23.06.2022, gegen 07:40 Uhr, eine PKW-Fahrerin beim Losfahren in den Gegenverkehr der Neuhofener Straße und stieß hier mit einem 16-Jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen, sorgen zu Schulbeginn und -ende durch Park- und Haltemanöver für eine verstärkte Verkehrsbelastung. Mitunter kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen und wie hier geschehen zu Verkehrsunfällen. Die Polizei bittet zu bedenken, dass jede PKW-Fahrt direkt vor die Schule zu gefährlichen Situationen an dieser führt. Zugeparkte Straßen und Gehwege nehmen Schülerinnen und Schülern den Platz sowie die Sicht und reduzieren damit die Verkehrssicherheit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell