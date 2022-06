Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Handyalarm bei Einbruch - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße im Stadtteil Schwerin sind am frühen Donnerstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen worden. Die Beiden wurden "auf frischer Tat" ertappt - und zwar dank Überwachungstechnik. Das Handy eines Zeugen schlug gegen 17.50 Uhr Alarm, weil sich offensichtlich jemand unberechtigt in dem Einfamilienhaus aufhielt. Auf der Überwachungskamera waren zwei Personen zu erkennen. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden 43-jährigen tatverdächtigen Männer aus Dortmund und Bochum fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Bei dem Einsatz war auch ein Polizeihund eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

