Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In einem Wohnhaus auf der Wittener Straße wurden am Dienstag gleich zwei Wohnungen aufgehebelt und durchsucht. Aus den beiden nebeneinanderliegenden Wohnungen im zweiten Obergeschoss wurde jeweils Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Einbrüche müssen zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr passiert sein. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Dorsten:

Auf der Ellerbruchstraße sind am Dienstagabend unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten Bargeld.

Am Endelner Weg wurden drei Lebensmittel- bzw. Milchautomaten aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuten Bargeld. Die Automaten selbst wurden massiv beschädigt - dementsprechend hoch ist auch der Sachschaden. Das Ganze passierte zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen.

An der Landwehr sind unbekannte Täter - vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Aus dem Geschäft wurden Bargeld und mehrere Pakete gestohlen.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell