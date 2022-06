Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahndung nach Einbruch - Wer erkennt den Mann auf dem Foto?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll am Abend des 30. Oktober 2021 in eine Wohnung in Castrop-Rauxel eingebrochen sein. Eine Kamera an der Haustür filmte den Mann.

Die Bilder des Tatverdächtigen und nähere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/81515

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell