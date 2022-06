Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Jogger von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Freiheitsstraße/Im Buschkamp ist am frühen Dienstagabend ein 62-jähriger Jogger aus Oer-Erkenschwick schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.40 Uhr Im Buschkamp in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 32-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick von der Freiheitsstraße nach links (Richtung Ewaldstraße) abbiegen und stieß dabei mit dem Jogger zusammen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

