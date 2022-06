Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - mehrere Fahrräder entwendet

Lingen (ots)

In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni kam es in Lingen in der Algastraße zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einer Garage und entwendeten zwei Mountainbikes. In derselben Nacht haben unbekannte Täter in der Olgastraße ein Pedelec der Marke "Specialized" entwendet, welches unter einem Carport abgestellt war. Ebenso wurde durch unbekannte Täter in der Heinrich-Schniers-Straße aus einem Gartenhaus ein Pedelec der Marke "Haibike" entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

