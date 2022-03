Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Raub auf Tankstelle in Bornheim-Merten - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Unbekannten, die am Abend des 08.03.2022 eine Tankstelle an der Bonn-Brühler-Straße in Bornheim-Merten überfallen haben.

Am Tattag betraten die zwei maskierten Täter gegen 20:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle - einer der beiden forderte von dem anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der so bedrohte Angestellte Bargeld aus dem Kassenbereich ausgehändigt hatte, flüchteten die beiden Räuber mit ihrer Beute zu Fuß vom Gelände der Tankstelle in Richtung Bornheim-Kardorf (siehe dazu auch unsere Meldung vom 09.03.2022, 08:07 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5165896).

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und weiteren Ermittlungen konnten die Räuber bislang nicht identifiziert werden. Daher veröffentlichen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Verdächtigen, die von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen wurden.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/76172 abrufbar.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt Personen, die eine schwarze Jacke mit den auf den Fotos sichtbaren orangefarbenen Applikationen an der Kapuze haben und im Raum Bornheim wohnen?

Wo liegen Informationen über die geraubte schwarze Kassenschublade vor?

Wer Hinweise zur Identität der Unbekannten geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK14.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

