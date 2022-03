POL-BN: Kultur- und Krimiverein der Bonner Polizei: Krimilesung am 23.03.2022 wird verschoben

Bonn (ots) - In den Vormittagsstunden des 17.03.2022, gegen 11:30 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei in der Straße "Am Nippenkreuz" in Bonn-Mehlem einen Pkw-Fahrer zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt - ...

mehr