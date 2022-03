Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Mehlem - Ermittlungen gegen 59-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 17.03.2022, gegen 11:30 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei in der Straße "Am Nippenkreuz" in Bonn-Mehlem einen Pkw-Fahrer zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an.

Im Verlauf der Kontrolle wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt - dieser verlief positiv. Bei der Durchsuchung des 59-Jährigen und seines Wagens wurden kleinere Mengen Substanzen aufgefunden - hierbei handelt es sich möglicherweise um Drogen.

Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Darüber hinaus wurde dem 59-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen und informiert auch die zuständige Führerscheinstelle über die Feststellungen. Zu den sichergestellten Drogen wird ein gesondertes Ermittlungsverfahren beim zuständigen Rauschgiftkommissariat eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell