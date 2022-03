POL-BN: Raub auf Tankstelle in Bornheim-Merten - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots) - Am 07.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 20:00 und 20:20 Uhr, brachen zwei noch unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf dem Schlegenweg in Bonn-Heiderhof ein: Nach der Spurenlage hatten sich die Einbrecher durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer der Wohnung ...

mehr