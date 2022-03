Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte in der Nacht zu Montag (21.03.2022) gegen 04:15 Uhr in ein Mehrparteienhaus an der Ubierstraße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßlichen Einbrecher in den Garten des Hauses und versuchte, an einer Regenrinne die Fassade hochzuklettern. Ein auf die Geräusche aufmerksam gewordener Bewohner überraschte den Mann dabei. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seinem Antreffen. Der Mann kann bislang nur als etwa 1,80 m groß und vermummt beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell