Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannter attackiert Frau - 23-Jährige schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Pestalozzistraße ist am späten Dienstagabend eine junge Frau aus Datteln von einem Mann schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war gegen 23.40 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Im Bereich der Hans-Böckler-Straße kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, der sie plötzlich attackierte. Er schlug und trat nach der Frau. Eine aufmerksame Zeugin, die gerade mit dem Auto vorbeifuhr, bemerkte den Angriff und hupte. Sie hielt außerdem an und kam der Frau zu Hilfe. Daraufhin lief der unbekannte Täter in Richtung Südring davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 24 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, schlank, dunkle kurze Haare, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe. Die 23-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei sucht außerdem (weitere) Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

