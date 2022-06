POL-PDMT: Gefährliches Überholmanöver zwischen Marienfels und Miehlen

Montabaur (ots) - Am Montag, 30.05.2022, gegen 13:00 Uhr ging eine 11-jährige Schülerin, nach Schulschluss, auf dem Gehweg der Lahnstraße in Nentershausen. Ein Pkw befuhr die Lahnstraße in gleicher Richtung, aufgrund des herrschenden Verkehrs jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit. Plötzlich und unvermittelt trat die Schülerin auf die Fahrbahn und lief gegen die ...

mehr