POL-PDMT: Brand einer Poolanlage in Montabaur

Diez (ots) - Am vergangenen Samstag (28.05.22) war auf dem REWE-Parkplatz in der Diezer Wilhelmstraße ein grauer Skoda Fabia mit EMS-Kennzeichen abgestellt. Als die Fahrerin dieses Pkw gg. 15:30 Uhr vom Einkauf zurück an ihr Kfz ging, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront. Die Beschädigung entstand vermutlich bei einem Parkvorgang durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug, das sich ...

