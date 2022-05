POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Hattert (ots) - In der Nacht vom 27.05.2022 auf den 28.05.2022 wurde in einem Vorgarten in der Neustraße in Hattert eine große, aus Holz geschnitzte Adlerfigur durch pinke Farbe erheblich beschädigt. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Pressestelle Telefon: 02662-9558-0 ...

mehr