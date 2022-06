POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll am Abend des 30. Oktober 2021 in eine Wohnung in Castrop-Rauxel eingebrochen sein. Eine Kamera an der Haustür filmte den Mann. Die Bilder des Tatverdächtigen und nähere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/81515 Hinweise nimmt das ...

