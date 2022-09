Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mit 1,6 Promille unterwegs

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Mann bevor er sich am frühen Freitagmorgen in Künzelsau ans Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte. Die Polizei kontrollierte den 36-Jährigen gegen 1.15 Uhr, als dieser gerade mit seinem PKW auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf. Der 36-Jährige führte daraufhin einen Atemtest durch, welcher einen Promillewert von zirka 1,6 Promille anzeigte. Nach dieser Erkenntnis hieß es für den Mann: Fahrtende. Er musste die Polizisten ins Krankenhaus für eine Blutentnahme begleiten. Außerdem wurden sein Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Mit einer entsprechenden Anzeige muss der 36-Jährige nun rechnen.

Öhringen-Cappel: Unfall wegen medizinischem Problem

Vermutlich wegen einer medizinischen Ursache verursachte eine 77-Jährige am Donnerstagnachmittag in Öhringen-Cappel einen Verkehrsunfall. Gegen 16.15 Uhr war die Frau mit ihrem Ford auf der Hornbergstraße unterwegs. Sie fuhr dann nach links in die Haller Straße und geriet dort auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte ihr Ford einen entgegenkommenden PKW und fuhr schließlich frontal gegen ein stehendes Fahrzeug, wobei dessen Beifahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch die 77-jährige Fordlenkerin musste nach dem Vorfall in einem Krankenhaus behandelt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell