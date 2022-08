Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Ahlhorn - Diebstahl aus Garage

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, den 12.08.2022, 23:30 bis Samstag den 13.08.2022, 00:30 Uhr ist es in Ahlhorn im Pappelweg zu zwei Diebstählen aus offenen Garagen gekommen. In einem Fall wurden die Täter von dem Geschädigten überrascht. Entwendet wurden ein Kompressor und eine Handkreissäge. Der Schaden wird auf 180,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

