Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, K3740 - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Bei der Kreuzung L77A/K3740(Zaystraße) kam es am Dienstagabend infolge einer Straßensperrung aufgrund von Wartungsarbeiten zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer wollte gegen 20:30 Uhr bei der besagten Kreuzung in Richtung Rastatt nach links abbiegen, übersah jedoch die durch Warnleuchten und Schranke halbseitig gesperrte Fahrbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte der Mann mit dem Oberarm an der Schranke, woraufhin er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er begab sich im Anschluss selbst in ein Krankenhaus zur Behandlung. An der Schranke entstand offenbar geringer Sachschaden.

