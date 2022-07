Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rasender Motorradfahrer, Zeugenhinweise erbeten

Bühl (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Bühl am Dienstag in der Hauptstraße, auf Höhe einer dortigen Tankstelle, einen derzeit noch unbekannten Motorradfahrer auf einer orangfarbenen KTM Crossmaschine, ohne angebrachtes Kennzeichen, im dortigen Kreisverkehr beobachten. Gegen 11:50 Uhr verfolgte die Streifenbesatzung den Kraftradfahrer, der mit erhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos auf dem Fahrradstreifen andere Verkehrsteilnehmer überholte und im Anschluss eine rote Ampel überquerte. Die Verfolgung wurde an der Ampel abgebrochen, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

