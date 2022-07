Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Exhibitionist festgenommen

Kehl (ots)

Nachdem eine Frau und ihre erwachsene Tochter am Dienstagnachmittag von einem mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt wurden, konnten Beamte des Polizeireviers Kehl den 34 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Als die beiden Frauen gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße in ihr Fahrzeug steigen wollten, entdeckten sie den Mann, welcher sie angestarrt und an seinem Glied manipuliert haben soll. Gegen den Mittdreißiger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. /ma

