POL-OG: Rheinau, Freistett - In Tabakgeschäft eingebrochen

Rheinmünster (ots) - Nachdem es bereits am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße zu einem kleinen Brand gekommen war, musste die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch erneut ausrücken. Ein noch Unbekannter soll kurz nach Mitternacht den Reifen eines Fahrrads entzündet und hierdurch angrenzende Holzverschläge und Glasscheiben in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Beamten des ...

