POL-OG: Offenburg, Windschläg - Weitere Überprüfungen eingeleitet

Hausach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Vorlandstraße eingedrungen. Die ungebetenen Besucher durchsuchten etliche Büroräume und eine Halle, offenbar mit dem Ziel an Wertsachen und Bares zu gelangen. Neben einem erheblichen Sachschaden, welcher so verursacht wurde, kann der durch die entwendeten Wertsachen entstandene Schaden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Die Beamten der ...

mehr