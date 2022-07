Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Erfolgreiche Verfolgung

Ohlsbach (ots)

Im Laufe des Sonntages kam es zwischen 00:15 und 15:15 Uhr nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in Offenburg in der Senator-Borst-Straße zum Diebstahl eines grauen Renault Clio. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßlich entwendete Fahrzeug am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr durch eine Streife des Polizeipräsidiums Offenburg auf der B33 gesichtet und nach Verfolgung beide Insassen, zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren, vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Verfolgung fuhr der 20-jährige Fahrer des Clio gegen einen Streifenwagen und verursachte daran einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Da der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes bestand wurde, von den Polizisten die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

