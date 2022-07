Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Unfall mit E-Scooter

Durbach (ots)

Der Verkehrsunfall eines 36-Jährigen auf seinem E-Scooter, hatte schwere Verletzungen sowie einen Sachschaden von rund 3.000 Euro zur Folge. Gegen 20 Uhr befuhr der Mann die Steingasse in Richtung Ortsmitte und kam offenbar aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und der abschüssigen Straße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Eine Zeugin konnte erkennen, wie der Mann durch den Zusammenstoß zu Fall kam und unter einem in der Nähe geparkten Mercedes liegen blieb. Der Verletzte wurde daraufhin mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

