Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi-Fahrer mit 2,21 Promille unterwegs - Halter war mit im Fahrzeug

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße

15.08.2021, 00.15 Uhr

Der Polizei in Königslutter fiel am frühen Sonntagmorgen ein mit zwei Personen besetzter Audi A7 Sportback auf, der gegen 00.15 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Wendhausen unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug und seine Insassen zu kontrollieren und gaben dem Fahrzeugführer Haltesignale. Doch anstatt zu halten, fuhr der Fahrzeugführer unbeirrt weiter in Richtung Wendhausen. Trotz zugeschaltetem Martinshorn und eindeutigen Lichtzeichen wurde der Audi weiter in Richtung Wendhausen gelenkt.

Erst etwa 150 Meter vor Ortsausgang Lehre konnte der Streifenwegen den Audi überholen. Der Streifenwagen setzte sich darauf direkt vor das zu kontrollierende Fahrzeug und bremste den Wagen langsam aus, so dass der Audi etwa 130 Meter hinter dem Ortsausgang Lehr gestoppt und die beiden Insassen kontrolliert werden konnten. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Wolfsburg. Mit ihm im Fahrzeug befand sich der 34 Jahre alte Fahrzeughalter aus dem Altmarkkreis Salzwedel.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Polizeikommissare deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,21 Promille. Daraufhin wurde dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Der mit im Fahrzeug befindliche 34 Jahre alte Fahrzeughalter wird eine gleichgelagerte Strafanzeige erhalten, da er zuließ, dass eine alkoholisierte Person sein Fahrzeug führte.

