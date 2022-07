Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Parkende Autos beschädigt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Josef-Wurzler-Straße abgestellt waren, wurden am Montag zwischen 18:30 und 20:20 Uhr durch eine derzeit unbekannte Person beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Autofahrer den Skoda und den VW beim Ein- oder Ausparken seitlich streifte und so einen Schaden verursachte. Durch erste Untersuchungen konnten blaue Lackantragungen entdeckt werden, die ersten Ermittlungen zufolge vom Fahrzeug des mutmaßlichen Verursachers stammen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/ab

