POL-OG: Baden-Baden, Oos - Psychische Ausnahmesituation

Rastatt (ots) - Aufmerksamen Zeugen war es am Sonntagabend zu verdanken, dass der Diebstahl eines Pferdes in Niederbühl misslang. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Unbekannter gegen 20:40 Uhr auf die Koppel hinter einem Gebäude in der Murgtalstraße gegangen und entwendete ein dort stehenden Pferd. Nur wenige Meter konnte er den Hengst auf dem Gehweg führen, bis Augenzeugen ihm das Pferd abnahmen und er sich aus dem ...

