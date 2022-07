Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Spiegelstreifer, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurde am Samstag ein Verkehrsunfall von einer Autofahrerin gemeldet. Hierbei sei die Fahrerin gegen 13:40 Uhr in der Staufenberger Straße auf Höhe der Gebäude Nr. 83 bis 87 unterwegs gewesen als ihr in einer leichten Linkskurve ein weiteres Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Anschließend habe das Auto den Außenspiegel der meldenden Fahrerin gestreift, weshalb hierbei ein Schaden in Höhe von ungefähr 150 Euro entstand. Nach Angaben der Frau handelte es sich bei dem entgegenfahrenden Fahrzeug um einen mittelgroßen schwarzen Pkw. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

