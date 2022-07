Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen eingeleitet

Kehl (ots)

Zu einem offenbar räuberischen Diebstahl kam es am Samtagnachmittag in Kehl, als eine Unbekannte Waren aus einem Drogeriemarkt entwendet und sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr setzte. Gegen 16:30 Uhr soll die Frau in dem Geschäft in der Hauptstraße das Diebesgut in ihre Tasche gepackt haben und die Kasse ohne zu bezahlen passiert haben. Der Ladendetektiv stellte die Frau im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof, worauf hin diese zu schreien begann und sich auch körperlich zur Wehr setzte. Durch ihre Schreie fanden sich Passanten zusammen, unter deren Schutz sie in die Tram steigen konnte und in Richtung Frankreich entkam. Bei der Abfahrt beleidigte sie den Ladendetektiv mutmaßlich noch mit dem erhobenen Mittelfinger. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun Ermittlungen gegen die noch unbekannte Frau aufgenommen.

/rs

