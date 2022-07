Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Abgehauen

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag zahlreiche Sachbeschädigungen verursacht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer ausgehend von der Graudenzer Straße in Fahrtrichtung Kehl Hafengebiet nach links in die Königsberger Straße einbiegen. Hierbei verpasste er offenbar die Einmündung und kam links von der Fahrbahn ab. Daraufhin bretterte der bislang Unbekannte über einen Bordstein, durchbrach einen Stahlgitterzaun und kollidierte anschließend mit einer Stahlwerbetafel. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl hatte der Fahrer bereits das Weite gesucht, indem er den Unfallwagen an der Örtlichkeit zurückließ. Von Verletzungen des Fahrers und möglicher Insassen wird derzeit nicht ausgegangen.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ungefähr 25.000 Euro. Der Sachschaden am beschädigten Zaun und der Werbetafel beläuft sich auf rund 11.500 Euro. Zudem entstand ein Schaden an einem Stromkasten von schätzungsweise 2.500 Euro.

/nk

