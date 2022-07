POL-OG: Lahr - Lebensgefährlich verletzt

Offenburg (ots) - Ein Schwerverletzter und ein hoher Sachschaden schlugen bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zu Buche. Kurz vor 15 Uhr war ein 36-Jähriger mit seine Pkw auf der B3 von Offenburg in Richtung Appenweier unterwegs, als er an der Einmündung der Straße "Am Güterbahnhof" in diese einbog und offenbar aufgrund medizinischen Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er seinen VW und ein ...

mehr