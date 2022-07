Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Ermittlungsverfahren nach Verkehrsunfall

Neuried (ots)

Der Unfall eines 21-Jährigen am Sonntagnachmittag, hat neben einem hohen Sachschaden auch strafrechtliche Konsequenzen. Der Mann war gegen 17:25 Uhr mit seinem Ford auf der L 98 in Fahrtrichtung Kehl unterwegs, als er rund 200 Meter nach der Abfahrt Hohnhurst nach rechts in den Grünstreifen geriet. Beim Gegenlenken verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, worauf hin sich dieser Überschlug. Der Rettungsdienst brachte den offenbar nur leicht Verletzten in eine Klinik. Da sich Hinweise auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum ergaben, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben der Feuerwehr, war zur Bergung des im Straßengraben befindlichen Fahrzeuges und zur Reinigung der Fahrbahn ein Abschleppdienst im Einsatz. Nach der Auswertung der Blutprobe, sieht der 21-Jährige einem Ermittlungsverfahren entgegen. An seinem Ford entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

/rs

