Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kleiderdiebe gefasst

Offenburg (ots)

Ein Altkleidercontainer in Fessenbach, in der Straße In den Feldreben, war das Ziel mutmaßlicher Diebe am späten Samstagabend. Gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige Personen. Eine Polizeistreife konnte vor Ort zwei 30 und 33 Jahre alten Männer feststellen, die bereits offensichtlich Säcke aus dem Container zum Abtransport herausgeschafft hatten. Beide erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

