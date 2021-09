Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 1. Fahrzeug auf A26 ausgebrannt, 2. A26 heute Abend voll gesperrt

Stade (ots)

1.

Ein 46-jähriger Stader war heute kurz vor 10 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der A26 zwischen Horneburg und Jork in Richtung Hamburg unterwegs, als er während der Fahrt Qualm aus der Lüftung feststellte.

Bevor das Fahrzeug in Flammen stand, konnte er auf dem Standstreifen anhalten und aussteigen. Die alarmierte Feuerwehr aus Horneburg konnte das brennende Fahrzeug ablöschen. Durch den Brand entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden an dem Fahrzeug.

Die A26 wurde in Richtungsfahrbahn Hamburg ab Horneburg gesperrt. Da die Brandstelle durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste, blieb die Teilstrecke bis 13:15 Uhr gesperrt.

2.

Heute Abend wird die A26 zwischen den Anschlussstellen Jork und Horneburg ab 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen, Hamburg und Stade, voll gesperrt. Dort werden in der Nacht Filmaufnahmen einer Hamburger Filmproduktionsfirma für einen finnischen Spielfilm durchgeführt. Ab 05:00 Uhr am Samstag Morgen wird die A26 wieder frei befahrbar sein.

