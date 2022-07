Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrolliert

Rastatt (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde in der Nacht auf Dienstag einem 33 Jahre alten Autofahrer zum Verhängnis. Laut Angaben von Zeugen sei dieser kurz nach Mitternacht in der Münchfeldstraße unterwegs gewesen, als die Ermittler ihn genauer unter die Lupe nahmen. Zum Zeitpunkt der behördlichen Nachschau befand er sich schlafend auf dem Beifahrersitz. Im weiteren Verlauf erkannten die Beamten nicht nur, dass er im Vorfeld unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte, ihnen blieb auch nicht verborgen, dass er in seiner Jacke kleine Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel mit sich führte. Dem 33-Jährigen steht nun allerlei Ungemach ins Haus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell