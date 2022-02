Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Bewaffnete, räuberische Erpressung auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022, gegen 18.58 Uhr, betraten zwei, mit Sturmhauben maskierte Männer einen Getränkemarkt an der Bahnhofstraße in Voerde. Die Räuber bedrohten mit Schusswaffen die zwei im Geschäft befindlichen Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt der Beute flüchtete die beiden Räuber zu Fuß über einen angrenzenden Parkplatz in unbekannte Richtung. Die beiden Räuber trugen dunkle Oberbekleidung und waren 170 / 180 cm groß. Beide Männer sprachen akzentfreies Deutsch und trugen schwarze Rucksäcke. Ein Mitarbeiter des Getränkemarktes erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit in der Umgebung des Getränkemarktes beobachtet haben oder die anderweitig sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Voerde (Tel.: 0285596380) zu melden.

