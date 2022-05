POL-FR: Schopfheim: Kollision auf der Bundesstraße 317 - eine Leichtverletzte

Müllheim (ots) - Am 01.05.2022, gegen 17:45 Uhr, kam es an der Einmündung Ziegleweg/Kochmatt zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt wurde. Der Pedelecfahrer befuhr zunächst die Straße Kochmatt talwärts und wollte an deren Ende mutmaßlich nach rechts in die Straße Ziegleweg abbiegen. Hierbei kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache zu Fall und verletzte sich ...

mehr