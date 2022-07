Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - In Parzellen eingestiegen, Zeugen gesucht

Lahr, Hugsweier (ots)

Unbekannte machten sich in den frühen Dienstagmorgenstunden in einer Kleingartenanlage in der Flugplatzstraße zu schaffen. Nach derzeitigem Sachstand dürften die ungebetenen Besucher mehrere Gartenhütten aufgebrochen und Pools beschädigt haben. Sie sorgten durch ihr nächtliches Treiben für einen erheblichen Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugen haben in der Nacht gegen etwa 4 Uhr einen dunklen Pkw im Bereich des Tatortes beobachtet, der mit drei Personen besetzt gewesen sein soll. Ob diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen, wird geprüft. Hinweise werden unter der Rufnummer 07821 277-0 entgegengenommen.

