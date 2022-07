Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - In Spezialklinik gebracht

Zell am Harmersbach (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann musste am späten Montagabend aufgrund seines aggressiven Verhaltens in der Kappellenstraße in eine Spezialklinik gebracht werden. Der stark alkoholisierte Mann soll im Rahmen eines Einsatzes Helfer des DRK attackiert, glücklicherweise jedoch nicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf musste er durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Haslach aufgrund seines unberechenbaren Zustandes überwältigt und aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine Fachklinik gebracht werden. Von den Einsatzkräften wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

/ya

